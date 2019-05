Mit zahlreichen Beamten ist die Polizei in Brandenburg gegen Drogenkriminalität vorgegangen. Sie durchsuchten am Donnerstagnachmittag mehrere Objekte in Rathenow, Premnitz (beide Landkreis Havelland) und Golzow (Potsdam-Mittelmark). Die Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahrens gegen mehrere Beschuldigte "wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen", wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Vier Beschuldigte im Alter zwischen 30 und 40 Jahren seien vorläufig festgenommen und bereits vernommen worden, hieß es weiter. Für drei von ihnen wurde Haftbefehl beantragt. Ein 40-Jähriger konnte nach seiner Vernehmung wieder gehen.