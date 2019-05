"Ich zeige, was andere besser machen als wir in Berlin"

Warum läuft die Verwaltung in Wien viel reibungsloser als die in Berlin? Was kann Berlin sich da abschauen? Im rbb-Fernsehen startet am Montag eine Reportagereihe, die genau solchen Fragen nachgeht. Wir haben mit der Reporterin Astrid Frohloff gesprochen.