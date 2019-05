Die Stadt Prenzlau spendet 3.000 für den Wiederaufbau der Kathedrale Notre Dame in Paris. Das gab die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt.



Nach dem Brand Mitte April hatte Bürgermeister Hendrik Sommer (parteilos) die Prenzlauer aufgerufen, zu spenden. Der überwiegende Anteil der Spenden kommt von der Verwaltung selbst - 2.500 Euro. Innerhalb eines Monats spendeten die Prenzlauer 200 Euro. Der Betrag wurde von der Verwaltung auf 3.000 aufgestockt.



Man wisse, was es heiße, ein Wahrzeichen zu verlieren, sagte Bürgermeister Sommer bei seinem Aufruf. Ende des Zweiten Weltkrieges brannte die Marienkirche in Prenzlau. Erst 72 Jahre nach der Zerstörung des Gewölbes habe der Wiederaufbau begonnen, so Sommer.