Der Revisionsprozess am Landgericht Potsdam gegen den Mörder der beiden Jungen Elias (6) und Mohamed (4) ist am Freitagmittag, kurz nach Beginn der Hauptverhandlung, kurzzeitig unterbrochen worden. Grund war ein Befangenheitsantrag der Verteidigung des 35-Jährigen gegen den Vorsitzenden Richter Klaus Feldmann.



Verteidiger Mathias Noll begründete seinen Antrag mit einem Hinweis des Richters an die Rechtsanwältin der Mutter von Elias. Diese habe einen Antrag auf Schmerzensgeld von mindestens 20.000 Euro gestellt. Feldmann habe daraufhin der Anwältin mitgeteilt, dass ein solcher Antrag Aussicht auf Erfolg habe. Darin sah Noll eine Festlegung, die der Richter noch vor Beginn der Hauptverhandlung getroffen habe. Damit sei er befangen.

Das Gericht lehnte den Antrag jedoch ab.