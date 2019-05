Über den genauen Verlauf des geplanten Radschnellwegs "Panke-Trail" informiert am Freitag die Berliner Verkehrsverwaltung bei einer Bürgerversammlung. Zu einem kniffligen Punkt am Pankower Tor gibt es nach langem Ringen auch einen neuen Vorschlag.

Auf einer Informationsveranstaltung will die Berliner Verkehrsverwaltung am Freitagnachmittag den genauen Verlauf des geplanten Radschnellwegs "Panke-Trail" diskutieren. Die 18 Kilometer lange Strecke soll den Bezirk Mitte mit dem S-Bahnhof Karow im Nordosten der Stadt verbinden.

Der "Panke-Trail" ist einer von insgesamt elf Radschnellwegen, die die Verkehrsverwaltung in Berlin plant [ Infos der Senatsverwaltung ]. Die Radwege, die sternförmig rings um die Innenstadt angeordnet sind, sollen in einer Breite von mindestens vier Metern angelegt werden. Radfahrer sollen dann gefahrlos und bequem überholen und in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbeifahren können.

Beim "Panke-Trail" sieht Susanne Jäger vom Allgemeinen deutschen Fahrradclub (ADFC) einen der kniffligsten Punkte für die Planer am Pankower Tor und der Berliner Straße. An diesem Nadelöhr müssten Radfahrer sich die Fahrbahn schon jetzt mit Gelenkbussen, Autos und der Straßenbahn teilen. "Da ist schlicht kein Platz mehr um noch größere Menge schnellen Radverkehr aufzunehmen", sagte Jäger dem rbb. Notwendig ist es aus ihrer Sicht, die Radfahrer über eine Radverkehrsbrücke über die Brache des alten Pankower Güterbahnhofs führen, dort wo ein Möbelunternehmer ein neues Stadtviertel bauen will. Der Investor ist jetzt offenbar damit einverstanden, dass der Radschnellweg über sein Gelände führt.

Jan Thomsen, Sprecher der Verkehrsverwaltung, sagte dem rbb, man sei bei der Frage, wie die Strecke über dieses Gelände geführt werden könne, auf einem guten Weg. "Wir haben die krisenhafte Phase der Abstimmung gut überwunden, wir können jetzt in die konstruktive Phase einsteigen und eine gute Lösung für die Radfahrer finden."

Richtung Mitte und Prenzlauer Berg stehen die Planer ebenfalls vor schwierigeren Situationen, denn in Richtung Mitte werden der Platz knapper und die Straßen enger. Alte Brücken könnten als Radquerungen reaktiviert werden, meint Susanne Jäger vom ADFC. "Dann muss man gucken, ob man dann mit Fahrradstraßen über Nebenstraßen geht oder ob man die Route weiterführt über Parkanlagen, also ob man den Humboldthain und den Park am Nordbahnhof mit nutzen kann."

Geplant ist, dass der Radschnellweg sich in etwa auf der Höhe des S-Bahnhofs Pankow aufspaltet. Eine Teilstrecke verläuft dann in Richtung Schönhauser Tor und Alexanderplatz, die andere endet am Nordbahnhof. Die Bauarbeiten für den "Panke-Trail" können erst nach dem aufwendigen Planungs- und Genehmigungsverfahren beginnen - also frühestens 2022.