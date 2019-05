In Neuruppin sind bei gewaltsamen Auseinandersetzungen am Himmelfahrtstag mehrere Personen verletzt worden. Neun Personen seien in Gewahrsam genommen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag dem rbb. Die Kriminalpolizei ermittele wegen Landfriedensbruchs.



An der Seeuferpromenade in Neuruppin hatten sich am Donnerstag mehrere Gruppen von Jugendlichen getroffen. Aus noch unbekannter Ursache kam es zu Streitigkeiten, die eskalierten.



Die Polizei musste nach Angaben der Sprecherin Verstärkung unter anderem von der Bereitschafts- und der Autobahnpolizei herbeirufen. Erst in den Nachtstunden sei es gelungen, die Auseinandersetzungen zu beenden und den Platz zu räumen.