Die Berliner Polizei hat am Donnerstag einen Randalierer auf dem Gelände der Polizeidirektion 3 im Bezirk Mitte festgenommen. Der alkoholisierte 32-Jährige habe sich unerlaubt Zutritt zum Innenhof verschafft und die Frontscheibe eines dort parkenden Streifenwagens beschädigt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Einbrüche und Fälle unerwünschte Besucher registriert die Berliner Polizei in letzter Zeit häufiger. Erst am Mittwoch waren auf dem Sicherstellungsgelände der Polizei in der Cecilienstraße in Biesdorf drei sichergestellte Fahrzeuge durch ein Feuer vollständig zerstört worden. Das mutmaßlich gestohlene Auto, in dem der Brand ausbrach, wurde erst kurz zuvor beschlagnahmt.

Im Dezember 2017 war zudem ein konfiszierter Wagen mit falschem Kennzeichen von diesem Areal verschwunden; auch davor seien schon beschlagnahmte Pkw entwendet worden.

Im Juli 2017 kam es zudem zu einem Einbruch auf dem Sicherstellungsgelände der Polizei in Berlin-Schöneberg. Dort hatten Unbekannte nach dem Raub der Goldmünze aus dem Bode-Museum ein Fahrzeug aufgebrochen und möglicherweise Spuren mit einem Feuerlöscher beseitigt.