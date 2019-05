Die Brandenburger Polizei hat am Donnerstagmorgen zwei Asylbewerberheime in Brandenburg an der Havel und Letschin (Märkisch-Oderland) durchsucht und mindestens vier Bewohner festgenommen. Dabei sei es um die Sicherstellung von Beweismitteln und die Vollstreckung von Haftbefehlen gegangen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizeidirektion West und der Staatsanwaltschaft Potsdam.

In dem Übergangswohnheim in Brandenburg/Havel sind nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur zwei 19-Jährige, in einer Unterkunft in Letschin ein 18- und ein 19-jähriger Bewohner festgenommen worden. Gegen wie viele weitere Beschuldigte ermittelt wird, wollte die Polizei noch am Donnerstag bekanntgeben. Zunächst hatte die "Märkische Allgemeine" (online) berichtet.