Am 18. Februar verschwand die Jugendliche aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers in Britz.

Der Schwager von Rebecca stehe weiterhin in Verdacht, die Jugendliche getötet zu haben. Gegen ihn hält die Kriminalpolizei mehrere Indizien für ausschlaggebend. Er sei an dem Vormittag allein mit Rebecca im Haus gewesen, habe laut seinen Handydaten nicht geschlafen, wie er behauptet habe. Außerdem könne er seine beiden Fahrten an dem Vormittag und am nächsten Tag nach Brandenburg nicht erklären, so teilt es die Mordkommission mit.