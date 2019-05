Sehr klar ist das Urteil der Fachwelt über den Chef des Max-Delbrück-Centrums (MDC) Berlin, Martin Lohse: Er gehöre zu den angesehensten deutschen Forschungsmanagern, heißt es von vielen Seiten. Nun aber verlässt er das MDC - offenbar im Streit. Von Ilona Marenbach

Er gehört zu den profiliertesten Wissenschaftlern Deutschlands: Prof. Martin Lohse, Chef des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin (MDC) in Berlin. Vor wenigen Tagen nun hat er überraschend seinen Rücktritt erklärt. Er lege "im besten Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sein Amt nieder" heißt es in der offiziellen Erklärung des MDC. Die Gründe für die Trennung stehen nicht in der Erklärung.

Tagesspiegel und Süddeutsche Zeitung verweisen darauf, dass sich Lohse bei der Stellenbesetzung des Berlin Institut of Health (BIH) nicht ganz regelkonform verhalten haben soll. Das BMBF, so heißt es, habe sogar ein Gutachten bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KMPG in Auftrag gegeben. Das wiederum deutet darauf, dass es um mehr gehen könnte, als um Einflussnahme bei Stellenbesetzungen. Doch das Gutachten hält das Ministerium unter Verschluss.