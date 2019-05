Bild: dpa/Norbert Schmidt

Empörung im Internet - Haufenweise Schokohasen im Müll bei Edeka fotografiert

06.05.19 | 20:22

"Hunderte Schokohasen im Müll" - ein Foto sorgte am Samstagabend für Aufregung in den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook. Darauf zu sehen: ein Haufen Schokohasen in lila Folie, augenscheinlich in einem dunkelgrauen Müllcontainer. Den Angaben zufolge soll der Container zu einer Edeka-Filiale in Prenzlauer Berg gehören.

Viele User kommentierten das Foto empört: "Uns geht's echt zu gut." "Nun, das müsste man mal in den Gegenden zeigen, in denen zu Dumpingpreisen Kakao angebaut wird, z.T. mit Hilfe von Kinderarbeit (...)" "Willkommen im Markt: Bevor es jemand geschenkt bekommt, bekommt es lieber niemand." "Ist deren Slogan nicht 'Wir lieben Lebensmittel'? Stimmt wohl nicht."



Auf Nachfrage von rbb|24 teilte Edeka mit, dass die Schokohasen aus Versehen in der Mülltonne gelandet seien. "Üblicherweise werden übrig gebliebene Lebensmittel an die Tafel oder andere soziale Einrichtungen abgegeben", hieß es von der Pressestelle.



Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen pro Jahr im Müll

Die Entsorgung noch genießbarer Lebensmittel ist in Deutschland ein großes Problem. Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich im Müll. Das sind pro Kopf rund 82 Kilo. Dabei ist der Verbraucher nur ein Teil des Problems: Bereits bei der Produktion oder später im Handel werden riesige Mengen Lebensmittel weggeworfen. Oft liegt es am Mindesthaltbarkeitsdatum. Oder auch nur daran, dass Platz geschaffen werden soll für neue Ware.

In anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, hat man bereits reagiert und Gesetze erlassen, die es zum Beispiel Supermärkten unter Strafandrohung verbieten, genießbare Lebensmittel wegzuwerfen. Mit Erfolg: In Frankreich werden inzwischen nur noch 20 bis 30 Kilo Lebensmittel pro Kopf und Jahr weggeworfen.