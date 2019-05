Susanne Hoffmann Berlin Donnerstag, 16.05.2019 | 11:33 Uhr

Mein Sohn besucht seit einem Jahr die Docemus Schule in Neu Zittau . Wir wohnen in Köpenick. Die Schulplatzsuche im letzten Jahr war katastrophal . Kinder müssen einen Schulweg bis nach Neukölln in Kauf nehmen . Ich kann es nicht nachvollziehen warum das Schülerticket nicht für den C Bereich genutzt werden darf . Wenn es in der Umgebung ausreichend Schulplätze geben würde könnte ich diese Regelung ansatzweise nachvollziehen aber unter den Voraussetzungen sollte Berlin doch dankbar sein ,dass Berliner Kinder die Möglichkeit haben in Brandenburg zur Schule zu gehen . Warum haben Berliner Kinder in der Innenstadt andere Rechte als Kinder im Randgebiet ?