Fast 22 Stunden war ein sechsjähriges Mädchen in Potsdam am Wochenende verschwunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kind entführt und missbraucht wurde. Nun wurde bekannt: Der festgenommene Tatverdächtige ist ein polizeibekannter Straftäter.

Der Mann, der das am Wochenende in Potsdam vorübergehend verschwundene Mädchen entführt und sexuell missbraucht haben soll, ist einschlägig vorbestraft. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch der Nachrichtenagentur DPA.

Gegen den 58-jährigen Potsdamer wird wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs und der Freiheitsberaubung der Sechsjährigen ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Vorwürfen. Er habe an seinen Anwalt verwiesen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Brandenburger Kanzlei, die den 58-Jährigen vertritt, wollte sich am Mittwoch nicht zur Sache äußern.

Das Amtsgericht Potsdam hatte am Montagnachmittag gegen den 58-Jährigen Haftbefehl erlassen. Der Vorwurf: Er soll die Sechsjährige, die am Samstag in einem Möbelhaus in Potsdam verschwunden war, entführt und sexuell missbraucht haben. Das Mädchen war in dem Möbelhaus mit ihrem Vater und ihren Geschwistern einkaufen, als sie allein mit dem Aufzug nach unten fuhr und dann verschwand. Eine groß angelegte Suchaktion der Polizei am Samstagabend blieb ohne Erfolg.

Erst 22 Stunden nach ihrem Verschwinden tauchte das Mädchen wieder auf – sie wurde auf einem Gehweg im Stadtteil Drewitz gefunden, wo sich auch das Möbelhaus befindet. Zeitungsberichten zufolge gab das Mädchen der Polizei gegenüber an, es sei "geklaut" worden, habe sich aber selbständig aus einer Wohnung in Drewitz herausgeschlichen. Das Mädchen soll verletzt gewesen sein. Weitere Details gab die Staatsanwaltschaft am Dienstag zum Schutz des Kindes nicht bekannt.