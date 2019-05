Im Fall der am Wochenende in Potsdam vorübergehend verschwundenen Sechsjährigen haben die Ermittler inzwischen versucht, den Tatverdächtigen zu vernehmen. Er soll das Mädchen sexuell missbraucht haben. Der 58-Jährige schweigt zu den Vorwürfen.

Der Mann, dem sexueller Missbrauch und Freiheitsberaubung einer Sechsjährigen in Potsdam vorgeworfen werden, hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. "Er hat die Möglichkeit rechtlichen Gehörs erhalten, hat davon aber bislang keinen Gebrauch gemacht", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Nolte, am Dienstag der Nachrichtenagentur DPA. Der 58-Jährige werde durch einen Anwalt vertreten.

Das Amtsgericht Potsdam hatte am Montagnachmittag gegen den Mann Haftbefehl erlassen. Zunächst konnte er laut Staatsanwaltschaft "aus persönlichen Gründen" nicht vernommen werden. Der Vorwurf gegen ihn lautet: Er soll die Sechsjährige, die am Samstag in einem Möbelhaus in Potsdam verschwunden war, entführt und sexuell missbraucht haben.

Der Vater hatte seine Tochter noch im Fahrstuhl des Möbelhauses gesehen, mit dem sie alleine nach unten gefahren war. Vor dem Ausgang des Möbelhauses verlor sich ihre Spur. Der Vater suchte seine Tochter erfolglos. Am Samstagabend verständigte er die Polizei, die mit 70 Leuten, Hunden und einem Hubschrauber nach dem Mädchen suchte.

Erst nach 22 Stunden wurde das Kind auf einem Gehweg im Potsdamer Ortsteil Drewitz gefunden, wo sich auch das Möbelhaus befindet. Zeitungsberichten zufolge gab das Mädchen der Polizei gegenüber an, es sei "geklaut" worden, habe sich aber selbständig aus einer Wohnung in Drewitz herausgeschlichen. Das Mädchen soll verletzt gewesen sein.