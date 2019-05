Der Revisionsprozess gegen den Mörder der beiden Jungen Elias und Mohamed ist erneut ins Stocken geraten. Schon kurz nach Beginn des dritten Verhandlungstags vor dem Landgericht Potsdam wurde die Sitzung unterbrochen, weil eine geladene Zeugin wegen Urlaubs nicht erscheinen konnte, teilte das Gericht am Freitag mit.

Bereits vor einer Woche, am zweiten Verhandlungstag, war deutlich geworden, dass das Gericht die Frau, eine Kriminalkommissarin, hören will, bevor es erneut ein Urteil spricht. Der Termin für die ursprünglich für diesen Freitag in Aussicht gestellte Urteilsverkündung war daher nicht zu halten.

Ihre Angaben könnten Rückschlüsse darauf zulassen, ob der inzwischen 35-jährige Silvio S. einem pädophilen Hang nachging und daher nach Verbüßung seiner lebenslangen Haft in Sicherungsverwahrung muss, sagte der Vorsitzende Richter. Nun will das Gericht die Zeugin am nächsten Verhandlungstag, dem 7. Juni, hören.

Außerdem wurden weitere Verhandlungstage bis zum 21. Juni festgesetzt. Ursprünglich sollte schon an diesem Freitag das Urteil gefällt werden.