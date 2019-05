Blaulicht L'felde Freitag, 10.05.2019 | 13:09 Uhr

Im Text steht, dass die A24 zwischen Dreieck Pankow und Neuruppin ausgebaut wird. Das ist nicht so ganz richtig:



vom Dreieck Pankow bis zum Dreieck Havelland sind es noch 30 km Autobahn A10 des Nördlichen Berliner Rings (= das gesamte 40 km lange Teilstück der A10 im Norden von Berlin zwischen Dreieck Barnim und Dreieck Havelland).



Erst am Dreieck Havelland beginnt die Autobahn A24 mit Kilometer 0,0 welche ihr anderes Ende im Osten Hamburgs am Horner Kreisel bei Kilometer 237,0 hat und Teil der Europastrasse E26 ist...