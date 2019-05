Nach einem Farbanschlag in Berlin-Mitte ist ein Spielplatz am Dienstag gesperrt worden. Unbekannte sollen in der Nacht zu Dienstag Farbpatronen auf dem Spielplatz in der Pohlstraße geleert haben, wie das Bezirksamt Mitte mitteilte. Der Sand sei verschmutzt und müsse ausgetauscht werden.



Eine Firma sei bereits beauftragt. Der Sand und die Spielgeräte leuchteten in den Farben Magenta, Gelb und Blau. Wie lange der Spielplatz gesperrt bleibe, sei derzeit nicht abzusehen, sagte eine Sprecherin des Bezirksamts. Die Reinigung des Sandes koste mehrere Tausend Euro.