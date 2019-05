imago/Rolf Kremming Bild: imago/Rolf Kremming

Straßenstrich an der Kurfürstenstraße - Sperrgebiete oder Verrichtungsboxen?

29.05.19 | 16:48 Uhr

Der Straßenstrich an der Berliner Kurfürstenstraße ist vielen Anwohnern ein Dorn im Auge. Bei einer Anwohnerversammlung wurden nun sogenannte Verrichtungsboxen vorgestellt, die in Köln Erfolge feiern. Doch manche wollen den Strich ganz verbannen. Von Annette Miersch

Der Straßenstrich rund um die Berliner Kurfürstenstraße wird von Billig-Freiern gut besucht – zum Leidwesen vieler Anwohner. Die Bezirke Mitte und Schöneberg sind seit Längerem bemüht, die Situation in den Griff zu kriegen. Nachdem immerhin zwei Toiletten für die Prostituierten aufgestellt wurden, könnten nun auch so genannte Verrichtungsboxen kommen – das wurde bei einem Bürger-Informationsabend am Dienstag deutlich.

In Köln haben sie "die Scheune"

Erfunden wurden diese Boxen in Holland. In Deutschland wurde das Konzept zuerst von der Stadt Köln übernommen: Die Stadt hat bereits seit 2002 Verrichtungsboxen für die Sexarbeit. Die Sexkabinen werden von der Stadt finanziert - und diese Investition zahlt sich offenbar aus. So zumindest bereichtet es Anna Wolff vom Kölner Gesundheitsamt, die extra nach Berlin gekommen war, um den Kurfürstenkiez-Bewohnern die Vorzüge des Konzepts zu schildern: "Früher waren Frauen, die in der Innenstadt anschaffen waren, von massiven Übergriffen durch ihre Kunden oder Partner betroffen. Das findet nicht mehr statt." Hinter dem Begriff Verrichtungssboxen steht eigentlich ein Sozial- und Sicherheitskonzept: quasi ein geschützter Straßenstrich. In Köln sieht das Ganze aus wie ein schlichter Carport: ein hohes Wellblechdach, acht Autostellplätze für den Vollzug darunter, getrennt durch Seitenwände. Die Kölner nennen das Ensemble auch "die Scheune".

Die Frauen können raus, die Freier nicht

Der Fahrer muss so hineinfahren, dass er seine Tür nicht aufmachen kann. Die Frau auf der Beifahrerseite kann allerdings aussteigen und in die Scheune hineinflüchten, falls es zu einer bedrohlichen Situation kommt. "Da gibt es einen Notknopf und es ertönt ein großer Alarm", erklärt Anna Wolff. "Und alle, die auf dem Platz sind, können zur Hilfe kommen." Die Scheune steht auf einem abgezäunten Parkplatz in einem Industriegebiet - außerhalb der Innenstadt, denn die ist Sperrbezirk. Der Sex-Drive-In ist täglich von zwölf Uhr mittags bis zwei Uhr nachts geöffnet. Das Ordnungsamt schließt auf und zu. Polizei und Sozialarbeiterinnen schauen täglich vorbei und Zuhälter müssen draußen bleiben. Die Prostituierten zahlen für die Nutzung nichts.

Verrichtungsboxen auf dem Tempelhofer Feld?

Einen geschützten Straßenstrich nach Kölner Vorbild kann sich Stephan von Dassel (Grüne), Bezirksbürgermeister von Mitte, auch in Berlin vorstellen. Klar sei allerdings auch, dass es in Berlin keinen Ort gebe, wo man Verrichtungsboxen nach Kölner Vorbild aufstellen könnte, so von Dassel. "Da müssten wir sehr gut nachdenken." Der Grünen-Politiker sieht am Tempelhofer Feld Potenzial für solche Sexkabinen. Gleichzeitig fordert von Dassel aber weiterhin Prostitutions-Sperrgebiete in Berlin. Doch da geht der Senat nicht mit – das macht Gleichstellungs-Staatsekretärin Barbara König (SPD) deutlich. Sie leitet den berlinweiten "Runden Tisch Sexarbeit", bei dem sich seit dem vergangenen Herbst Vertreter von Senat und Bezirken, Polizei und Sozialarbeit, Prostitutionsbetrieben und Sexarbeiterinnen austauschen. Oberstes Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen zu verbessern.

"Sperrbezirke sperren Menschen weg, keine Probleme"

Barbara König sagt, Verrichtungsboxen sollten dort hinkommen, wo Prostitution jetzt stattfinde - also in die Nachbarschaft. Dabei werde es allerdings nicht um große Boxen nach Kölner Vorbild gehen, sagt König – sondern eher um kleine Boxen, die sich in das gesamtstädtische Konzept einfügten. Das Geld dafür sei für den kommenden Doppelhaushalt 2020/21 angemeldet und werde sehr wahrscheinlich auch bereitgestellt. Diese Ankündigung wird von Anwohnern im Saal mit Buhrufen quittiert: Viele der Anwesenden sind eher für ein Verbot der Prostitution im Kurfürstenkiez. Viele hatten sich in der Diskussion auch für Sperrbezirke ausgesprochen. "Sperrbezirke sperren Menschen weg, aber nicht die Probleme", sagt Barbara König dazu. Ihr gehe es darum, die Arbeitsbedingungen für die Prostituierten zu verbessern – und gleichzeitig für mehr Sauberkeit im Kiez zu sorgen. Möglicherweise erwarten Anwohner von einem Verbot, beziehungsweise einer Verlagerung des Strichs weg vom Kurfürsten-Kiez, zu viel. Auch in Köln ist die Straßenprostitution durch die Verrichtungsboxen im Industriegebiet zwar eingedämmt - doch trotzdem in der Innenstadt auch weiter sichtbar, nach wie vor gelegentlich mit öffentlich vollzogenem Geschlechtsverkehr.

