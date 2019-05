Zwei junge Männer sind am Donnerstagabend in Berlin-Spandau von einem Unbekannten verletzt worden. Sie erlitten Stich- und Schnittverletzungen.

Bei dem Streit im U-Bahnhof Rathaus Spandau stach der Unbekannte einem 19-Jährigen in den Oberschenkel und verletzte ihn am Kopf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 16-Jähriger, der seinem Freund zur Hilfe eilte, erlitt eine Schnittverletzung am Daumen.