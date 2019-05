Schwerer Unfall an Stauende

Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer ist am Montagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A12 zwischen Fürstenwalde West und Storkow (beide Oder-Spree) ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache war der Mann mit seinem Lkw auf einen anderen Sattelzug aufgefahren, der vor ihm an einem Stauende stand. Der wiederum wurde in den vor ihm befindlichen Lkw geschoben.