Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern im Nordosten Brandenburgs. In einigen Teilen der Landkreise Uckermark, Oberhavel und Barnim komme es am Montagabend zu schweren Gewittern mit heftigem Starkregen, Sturmböen und Hagel.



Für Berlin und das übrige Brandenburg gilt weiter eine Warnung vor starkem Gewitter und Sturmböen. Sie könnten Geschwindigkeiten bis zu 65 Kilometer pro Stunde erreichen, heißt es auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes. Neben Starkregen ist auch Hagel möglich.

In Schenkendorf bei Mittenwalde (Dahme-Spreewald) schlug ein Blitz am frühen Montagabend in ein Wohnhaus ein. Daraufhin ist ein Stromverteiler in Brand geraten. Bei einer Frau besteht demnach der Verdacht auf eine Rauchvergiftung.

In Erkner (Kreis Oder-Spree) kam nach Angaben der Polizei Wasser aus der Kanalisation auf die Straße.