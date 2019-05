Insektizid-Einsatz in Brandenburg am Montag abgesagt

Mit dem Versprühen des Insektizids "Karate Forst" will Brandenburg verhindern, dass Nonnen-Raupen in Wäldern Kiefern kahlfressen. Doch bislang blieben die Hubschrauber am Boden: Unter anderem haben Naturschützer Widerspruch eingelegt.