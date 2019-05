Bild: dpa/Wabitsch

ADFC Sternfahrt - Berlin macht am Sonntag ganz viel Platz für Radler

31.05.19 | 08:46 Uhr

Wer am Sonntag mit dem Auto in Berlin unterwegs ist, sollte sich vorher genau informieren: Die Fahrradsternfahrt des ADFC legt nämlich am Vormittag unter dem Motto #MehrPlatzFürsRad zahlreiche Strecken in der Hauptstadt - aber auch ins Umland - lahm.

Am Sonntag wird es ein bisschen enger für Autos in Berln: Tausende Radfahrer werden bei der jährlichen Sternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs zum Großen Stern im Tiergarten strömen - auch über die Stadtautobahn und teilweise auch aus dem Berliner Umland. Die Sternfahrt gibt es bereits seit 1977, sie hat seit Jahren immer mehr Zulauf. Der ADFC fordert mit der Aktion eine Umverteilung von Flächen im Straßenland zu Gunsten des Radverkehrs. Allein im vergangenen Jahr sei der Radverkehr in Berlin um rund neun Prozent gewachsen, heißt es in dem Aufruf zur diesjährigen Demo, die unter dem Motto #MehrPlatzFürsRad steht.



Auf 19 Routen zum Großen Stern

Erwartet werden auf der 1.000 km langen Gesamtstrecke Radfahrer aus ganz Europa. Das Verkehrsinformationszentrum Berlin rechnet mit einer hohen Anzahl von Teilnehmenden, eine genaue Zahl konnte es nicht nennen. Auf insgesamt 19 Routen fahren die Radfahrer von 6.45 bis 15 Uhr zum Großen Stern, Ausgangspunkte sind sowohl in Brandenburg als auch in Berlin.

Zahlreiche Straßen und Autobahnabschnitte in der ganzen Stadt sind vormittags, besonders ab etwa 11 Uhr gesperrt. So ist die A 100 (Südring) von der Grenzalle bis zum Sachsendamm von 12.30 bis 14 Uhr gesperrt und die A 115 (AVUS) von der Spanischen Alle bis zum Funkturm. Laut Veranstalter seien vor 12.30 Uhr die Durchfahrtzeiten der Demonstration nicht langanhaltend. Zudem könne es im Bereich der Havelchausee und in Kreuzberg/Neukölln um den Herrmannplatz zu Verkehrsbehinderungen kommen.



Auf den folgenden Strecken kann es von 13.30 bis 15 Uhr dauern, bis die Strecken wieder von Autos befahrbar sind:

Die Abfahrt Südring (A 100) ,



, vom Rathaus Schöneberg bis zur Tauentzienstraße ,



bis zur , vom Bahnhof Zoo über den Ernst-Reuter-Platz bis zu Großer Stern ,



über den bis zu , die Abfahrt AVUS (A 115) ,



, am Funkturm/ICC, die Neue Kanstraße, Surarezstraße, der Kaiserdamm und die Bismarckstraße. Während der genannten Zeiten dürfen nur Fahrräder all diese Straßen befahren. Auch wenn die Teilnehmenden die Autobahn in eine Richtung radeln dürfen, ist sie aus Sicherheitsgründen in beide Fahrtrichtungen für Autos gesperrt. Der Autobahnverkehr wird während der Sperrungen über Stadtstraßen abgeleitet. Fußgänger können die genannten Straßen während der Demo nicht passieren.

Auch im "Speckgürtel" viele Einschränkungen

Auch im Berliner Umland werden am Sonntag zahlreiche Bundes- und Landstraßen von der Sternfahrt betroffen sein. Startpunkte gibt es jeweils morgens an den Bahnhöfen von Oranienburg, Wandlitz, Eberswalde, Ahrensfelde, Strausberg, Fürstenwalde, Königs Wusterhausen, Zossen, Ludwigsfelde, Potsdam/Rehbrücke, Werder/Havel, Brandenburg/Havel und Nauen. Die Radlerinnen und Radler starten jeweils zwischen 9 und 10:30 Uhr in Richtung Berliner Stadtzentrum. Autofahrer müssen sich bis etwa 12 Uhr im Berliner Umland auf Einschränkungen und vor allem auf zahlreiche Fahrradfahrerinnen und -fahrer einstellen.

Bild: ADFC

Bei der Sternfahrt wird es auch eine Kinderroute geben: Start ist um 12:45 Uhr an der Jannowitzbrücke, Ziel ist auch hier um 14 Uhr der Große Stern im Tiergarten. Am Ziel der Fahrradsternfahrt findet von 11 bis 19 Uhr das Umweltfestival statt. Die Straße des 17. Juni ist deshalb zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor, sowie die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrensstraße von 5 bis 24 Uhr gesperrt.

Die Polizei und die Verkehrsinformationszentrale raten, für Fahrten in die Innenstadt öffentliche Verkehrsmittel, insbesondere U- und S-Bahn, zu nutzen.

Kinderroute der Sternfahrt am 2. Juni. Bild: ADFC

Sendung: Abendschau, 02.06.2019, 19:30 Uhr