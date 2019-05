Im Osten Deutschlands und vor allem in Brandenburg liegt der nächste Bahnhof oft zu weit entfernt. Vielfach ist er nicht einmal mit dem Bus erreichbar. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung. Am besten angebunden sind noch die kreisfreien Städte.

Die beste Erreichbarkeit stellt das Bündnis in seinem aktuellen Ranking in Cottbus fest. Dort haben 98,7 Prozent der Einwohner kurze Zugänge zu Bus und Bahn. Es folgen Potsdam (98,5 Prozent), Frankfurt (Oder) (97,9) und Brandenburg/Havel (97,1).

Viele Bahnhöfe in Brandenburg sind nur schwer für Fahrgäste zu erreichen. Darauf weist das gemeinnützige Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene e.V. am Freitag hin.

Besonders weit unten rangieren die Uckermark (74,1), die Prignitz (71,9) sowie Ostprignitz-Ruppin (69,2). Am schlechtesten sieht es im Landkreis Spree-Neiße aus, wo nur 61,3 Prozent der Einwohner in relativer Nähe eines Bahnhofs oder einer Haltestelle leben.

Uunter allen ostdeutschen Städten und Landkreisen gibt es in Dresden die kürzesten Wege zu Bus und Bahn. In der sächsischen Landeshauptstadt ist der öffentliche Verkehr der Studie nach sogar besser erreichbar als in Berlin, Köln oder Hamburg. Unter den ostdeutschen Landkreisen belegt Wittenberg in Sachsen-Anhalt den ersten Platz.

Unter den Landkreisen mit der schlechtesten Erreichbarkeit liegt keiner in den neuen Bundesländern. Selbst der Brandenburger Landkreis Spree-Neiße, der im Osten auf den letzten Platz kommt, lässt noch 37 Kreise im Westen hinter sich.

Dennoch schafft es im deutschlandweiten Ranking keine ostdeutsche Kommune auf eine Top-Platzierung. Selbst Spitzenreiter Dresden liegt nur auf Platz 27.