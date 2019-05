Fast 24 Stunden war eine Sechsjährige spurlos verschwunden: Das Kind war zuvor bei einem Möbelhaus in Potsdam verschwunden - am Sonntag tauchte es wieder auf. Es soll angegeben haben, "geklaut" worden zu sein. Ein Mann wurde festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Wochenende Ermittlungen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung eingeleitet. Am Sonntag hatte die "Märkische Allgemeine" über die Festnahme eines Mannes berichtet. Das Mädchen sei Opfer eines Verbrechens geworden. Nach Informationen der " Potsdamer Neuesten Nachrichten " hat das Mädchen der Polizei gegenüber angegeben, es sei "geklaut" worden, habe sich aber selbständig aus einer Wohnung in Drewitz herausgeschlichen.

Im Fall der möglicherweise zeitweise entführten Sechsjährigen in Potsdam hat es eine Festnahme gegeben. "Ein erwachsener Beschuldigter ist vorläufig festgenommen worden", teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Sachverhalt werde derzeit unter allen strafrechtlichen Gesichtspunkten intensiv geprüft. Ob es einen Haftbefehl gibt, war demnach noch offen. Weitere Angaben machte die Behörde zunächst nicht.

Nach etwa 22 Stunden fanden Polizisten das Mädchen am Sonntag gegen 13:45 Uhr auf einem Gehweg im Stadtteil Drewitz. Der Vater der Sechsjährigen habe seine Tochter in Empfang genommen, sagte ein Polizeisprecher am Wochenende. Ein Arzt untersuchte das Mädchen. Es wurde auch von der Polizei befragt.

Dass Kinder und Jugendliche verschwinden und als vermisst gemeldet werden, ist nicht selten. Nach Angaben einer privaten Hilfsorganisation passiert das deutschlandweit etwa 60.000 Mal im Jahr. In mehr als 99 Prozent aller Fälle tauchten die Vermissten wohlbehalten wieder auf, heißt es auf der Homepage der "Initiative vermisste Kinder". Dort können sich Eltern Tipps für den Notfall holen: "Erstatten Sie unverzüglich eine Vermisstenanzeige bei der Polizei", "Rufen Sie seine Freunde und andere Eltern an" und "Achten Sie darauf, dass Ihr eigener Telefonanschluss für einen Anruf Ihres Kindes frei bleibt".

Seit Montag, dem 18. Februar 2019, ist die 15-jährige Rebecca aus Berlin verschwunden. Das Mädchen sollte um 9:50 Uhr in der Schule sein, kam dort aber nie an. Von ihr fehlt seither jede Spur. Die Chronologie ihres Verschwindens.

In Potsdam und Berlin erinnert das verschwinden der Sechsjährigen auch an die getöteten Jungen Elias (6) und Mohamed (4). Beide waren 2015 entführt worden: der eine in Potsdam-Schlaatz, der andere vor einer Flüchtlingsbehörde in Berlin. Der Täter hatte die Jungen angelockt, sie missbraucht und umgebracht. 2016 wurde Silvio S. dafür vom Landgericht Potsdam wegen Mordes und Kindesmissbrauchs zu lebenslanger Haft verurteilt. Zurzeit geht es vor Gericht darum, ob er nach dieser Strafe in Sicherungsverwahrung kommt.

In Berlin wird zudem seit mehr als drei Monaten die 15-jährige Rebecca aus Britz vermisst. Am 18. Februar verschwand die Jugendliche aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers. Trotz der wochenlangen aufwendigen Suche in den Wäldern und an Seen im Osten Brandenburgs, konnte die Polizei Rebecca bislang nicht finden. Zwischenzeitlich kümmerten sich im Landeskriminalamt mehr als 30 Beamte um den Fall.