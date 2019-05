Bild: imago

Welt-Bienentag - 10 Dinge, die Sie für Bienen tun können

20.05.19 | 15:24 Uhr

Wussten Sie, dass Sie Honiggläser immer gut auswaschen sollten, bevor sie ins Altglas kommen? Und dass Bienen auf einem Balkon voller Geranien keinen Tropfen Nektar finden? Zum Welt-Bienentag haben wir 10 Tipps gesammelt, wie Sie Bienen Gutes tun können.



1. Essen Sie Honig aus der Region

Importierter Honig kann Bienenkrankheiten einschleppen. Deshalb sollten Sie Honig mit dem Aufdruck "Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern" vermeiden. Indem sie regionalen Honig kaufen, unterstützen Sie Bienenvölker vor Ort.

Bienen lieben Lavendelblüten. Bild: imago stock&people

2. Pflanzen Sie, was Bienen schmeckt

Besonders bienenfreundlich sind zum Beispiel Lavendel, Glockenblumen, Löwenmäulchen oder Sonnenblumen. Noch mehr Pflanzen, die Insekten nutzen, hat der Naturschutzbund aufgelistet [externer Link]. Durch eine bunte Mischung von früh-, mittel- und spätblühenden Arten bieten Sie Bienen das ganze Jahr über Nahrung. Verzichten sollten Sie dagegen auf gefüllt blühende Pflanzen wie Geranien, Dahlien oder Zierrosen. Sie sind aus ästhetischen Gründen so gezüchtet, dass die Staubblätter auch Blütenblätter sind. In solchen Blüten finden Bienen aber keine Pollen und Nektar mehr.

3. Lassen Sie Ihre Kräuter blühen

Basilikum, Thymian, Minze oder Schnittlauch werden wegen ihrer schmackhaften Blätter angepflanzt. Auch Bienen profitieren von Kräutern – allerdings nur, wenn Sie die Blüten nicht abschneiden.

Bild: dpa/Patrick Pleul

4. Verzichten Sie auf Pestizide

Chemische Mittel gegen Unkraut oder Schädlinge können auch Bienen schaden. Wenn Ameisen oder Blattläuse Ihre Pflanzen plagen, versuchen Sie es mit natürlicher Schädlingsbekämpfung - zum Beispiel mit Jauche aus Holunder oder Lavendel. Eine Liste mit Pflanzen, die gegen Schädlinge nützen, hat der Naturschutzbund zusammengestellt [externer Link].

5. Stillen Sie den Durst der Insekten

Stellen Sie auf dem Balkon oder im Garten eine flache Schale mit Wasser auf. Darin sollten Sie Steine, Moos oder kleine Zweige platzieren - als Landehilfe für Insekten und Schutz vor dem Ertrinken.

Bild: dpa/Klaus Nowottnick

6. Spülen Sie Honiggläser sorgfältig aus

Über Honigreste im Glasmüll können sich heimische Bienen mit Krankheiten aus anderen Ländern anstecken. So wurde etwa die amerikanische Bienenkrankheit Faulbrut in Deutschland eingeschleppt. Deshalb sollten Sie leere Honiggläser immer ausspülen - am besten im Geschirrspüler - bevor Sie diese ins Altglas geben.

Bild: dpa/Gregor Fischer

7. Geben Sie Wildbienen ein Zuhause

Aus Laubholz können Sie ein Insektenhotel bauen, um den über 550 Wildbienenarten, die es in Deutschland gibt, einen Unterschlupf zu bieten. Es hilft aber auch schon Stängel von Pflanzen nach dem Blühen nicht zurückzuschneiden, sondern stehenzulassen. Einige Bienenarten nutzen sie als Nist- oder Schlafplatz. In den hohlen Stängeln überwintern Larven und schlüpfen im Frühjahr. Wer Platz dafür hat, kann im Garten Steine aufstellen. In deren Ritzen brüten solitäre Bienen gern. Stapel mit Totholz werden von Hummeln bewohnt.

Bild: dpa/G. Fischer

8. Kaufen Sie ungespritztes Obst und Gemüse

Wenn Sie Bio-Lebensmittel kaufen, helfen Sie Bienen indirekt, indem Sie eine Landwirtschaft ohne chemische Pestizide und Dünger fördern. Häufiger als bei konventionellen Bauern finden sich bei Bio-Bauern Brachflächen und sie setzen auf wechselnden Anbau. Bienen haben dadurch vielfältigere Nahrungsquellen. Pflanzenschutzmittel, die Nervengifte aus der Gruppe der sogenannten Neonikotinoide enthalten, sind besonders gefährlich für Bienen. Sie stören laut Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) das Orientierungsvermögen und Gedächtnis der Bienen und schwächen ihr Immunsystem. In der Folge finden die Tiere nicht mehr zu ihrem Stock zurück und werden anfälliger für Krankheiten.

9. Lassen Sie in Ihrem Garten eine "wilde Ecke" stehen

Überlassen Sie einen kleinen Teil Ihres Gartens einfach sich selbst. Die Pflanzen, die dort wachsen, werden vielleicht nicht so schön aussehen wie gezüchtete Sorten, aber ihre Blüten schmecken lokalen Insekten am besten. Wenn Sie Platz dafür haben, legen Sie außerdem eine Wildblumenwiese an. Die sollten Sie nur zweimal im Jahr mähen – erst nachdem die Pflanzen ausgesamt haben.

Bild: dpa/Andrea Warnecke

10. Achten Sie beim Saatgut auf Bio-Qualität

Herkömmliches Saatgut wird meist mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Das sorgt zwar dafür, dass die Saat schnell aufgeht und gegen Schädlinge geschützt ist. Die chemischen Mittel können Bienen aber schaden – besonders wenn Wirkstoffe aus der Gruppe der sogenannten Neonikotinoide enthalten sind. Über das Regenwasser können die Gifte in den Boden gelangen und von anderen Pflanzen aufgenommen werden. Bio-Saatgut dagegen wird nicht chemisch behandelt.