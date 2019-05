Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Berlin-Reinickendorf wird die S-Bahnlinie S1 am Donnerstagnachmittag unterbrochen. LKA-Beamte kommen am frühen Abend nach Hermsdorf, um die Bombe zu entschärfen.

Bei Bauarbeiten in Hermsdorf ist am Donnerstagmittag eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie befindet sich nach ersten Informationen der Berliner Polizei an der Ulmenstraße in Reinickendorf.



Beamte des Landeskriminalamtes sollen sie entschärfen - Start ist aber voraussichtlich nicht vor 18:00 Uhr. Das teilte die Polizei via Twitter mit. Im Umkreis von 100 Metern komme es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Evakuierungen.