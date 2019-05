Bild: dpa/Hanschke

Voraussage für das Wochenende - T-Shirt-Wetter am Herrentag - und am Sonntag wird es heiß

29.05.19 | 11:36 Uhr

Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Jetzt steht es fest: schon am kommenden Wochenende. Auch der Himmelfahrtstag am Donnerstag wird in Berlin und Brandenburg schon freundlich - spitzenreiterverdächtig freundlich.

Wer am Himmelfahrtstag einen Ausflug plant, hat in Berlin und Brandenburg gute Aussichten: Der Donnerstag bringt laut Meteo Group sehr viel Sonnenschein. "Am Nachmittag ziehen zwar ein paar Wolkenfelder von Nordwest über die Region, aber es ist kein Regen zu erwarten", sagte Meteorologin Tanja Kraus-Lamprecht am Mittwoch rbb|24.

Sie gehe von nur schwachem bis mäßigem Wind und "T-shirt-tauglichen" Temperaturen zwischen 21 Grad in Perleberg und 24 Grad in Zossen aus, in Berlin werde es 23 bis 24 Grad warm. Damit liegt die Region im bundesweiten Vergleich ganz vorn: "Berlin und Brandenburg sind am Herrentag die wärmste Region in ganz Deutschland", sagte Kraus-Lamprecht.



Bis zu 31 Grad am Sonntag

Am Freitag führe ein schwacher Tiefausläufer zu mehr Wolken und im Norden zu einzelnen Schauern, das Temperaturniveau bleibe aber so hoch wie am Feiertag: Die Meteorologin rechnet mit 22 bis 24 Grad in Brandenburg und 23 Grad in Berlin.

Einen satten Temperatursprung bringt dann das nächste Hoch am Wochenende: Kraus-Lamprecht sagt Temperaturen von 24 bis 27 Grad für den Samstag vorher - und für den Sonntag sogar von 28 bis 31 Grad. Dabei werde es langsam schwül. Mit Beginn der nächsten Woche steige dann die Schauer- und Gewitterneigung. Die Temperaturen gehen der Meteorologin zufolge dann wieder etwas herunter. Mindestens bis Donnerstag blieben sie aber auf einem sommerlichen Niveau.

Sendung: Inforadio, 29.05.2019, 12:00 Uhr