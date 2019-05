dpa/Patrick Pleul Audio: rbb|24 | 20.05.2019 | O-Ton Meteorologe Büttner | Bild: dpa/Patrick Pleul

Interview | Meteorologe zur Wettersituation - "Das ist jetzt eine Trockensituation und keine Dürre"

20.05.19 | 14:25 Uhr

Das derzeitige Wetter? Eigentlich ziemlich normal. Zwar ist wenig Regen gefallen, aber es gab durchaus Niederschläge. Meteorologe Ronny Büttner über die Unterschiede zum vergangenen Jahr und extreme Wettersituationen unweit von Berlin und Brandenburg.



rbb|24: Herr Büttner, über ausfallenden Regen kann man sich derzeit kaum beklagen. Den Balkonpflanzen geht es gerade ziemlich gut. Ist die Dürre des vergangenen Jahres jetzt Geschichte?

Zur Person rbb Meteorologe - Ronny Büttner Ronny Büttner ist Diplom-Meteorologe und arbeitet beim Wetterdienst MeteoGroup in Berlin.



Ronny Büttner: Das weiß man natürlich noch nicht, wenn man das ganze Jahr – und da liegt ja noch mehr als die Hälfte vor uns – betrachtet. Was wir aktuell sagen können ist, wie viel Niederschlag in diesem Jahr in unserer Region bislang gefallen ist. Da liegen wir im Großraum Brandenburg im Flächenmittel bei 100 bis 215 Litern pro Quadratmeter. Wenn wir aufrunden, sind das etwa 150 Liter pro Quadratmeter. Im ganzen Jahr fallen normalerweise rund 600 Liter. Das ist gerade mal ein Viertel. Man kann also schon sagen, dass in einigen Regionen tatsächlich Trockenheit herrscht und auch die Dürre des letzten Jahres ein Problem ist.

Wo ist bisher wie viel Regen in der Region gefallen? Den meisten Niederschlag gab es in diesem Jahr bislang im südlichen Brandenburg, also Richtung Lausitz. In Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) beispielsweise sind 215 Liter gefallen, beim Landschaftspark Wiesenburg (Teltow-Fläming) waren es 196 Liter. Besonders wenig geregnet hat es mit 125 Litern in Grünow (Uckermark) und in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und Hennigsdorf (Oberhavel) mit jeweils 126 Litern. Aber es kann noch viel passieren und das kann ruckzuck gehen. Manchmal reicht da ein heftiges Gewitter. So wie 2016, als in Berlin der Gleimtunnel überflutet wurde.

Wie sind denn die weiteren Wetterprognosen? Dort, wo es bisher – auf die Jahressumme bezogen – noch deutlich zu trocken ist, werden wir die Niederschlagsdefizite in den kommenden Tagen zumindest ein wenig abbauen. Denn wir haben es mit einem Tiefdruckeinfluss zu tun, der mal mehr und mal weniger ausgeprägt ist. Stabiles und durchweg trockenes Hochdruckwetter können wir wahrscheinlich bis zum Monatsende ausschließen. Die Niederschläge, die die Tiefdruckgebiete mitbringen werden, kommen mal in Form von Regen, mal mit Schauern und Gewittern. Letztere haben gerade im Sommerhalbjahr auch die Neigung, durchaus mal Starkregen mitzubringen. Also schüttet es kräftig binnen kürzester Zeit. Wir sind beispielsweise heute nur knapp davon entfernt, solchen unwetterartigen Starkregen zu bekommen. Den haben zurzeit andere Regionen Deutschlands, weil Tief "Axel" von Bayern nach Tschechien zieht. Im Alpenraum sind aktuell in 48 Stunden punktuell rund 150 Liter Regen möglich. So viel ist in einigen Regionen Brandenburgs im ganzen bisherigen Jahr erst gefallen.

Berlin und Brandenburg bleiben also verschont? Wir sind mehr oder weniger glücklicherweise gerade vorbeigeschrammt an dieser extremen Regenlage, die sich hier auch hätte einstellen können und werden nur von ihr gestreift. Man muss abwägen, ob das gut oder schlecht ist. Aber diese Wetterlagen können ja unschöne Folgen wie Überschwemmungen haben.

Mehr zum Thema rbb/Sabine Prieß Wetteraussichten - So wird das Wetter Wetter Aussichten Berlin und Brandenburg: heute - morgen - übermorgen - die nächsten Tage

Aber die Talsperren und Flüsse würden sich schon füllen … Definitiv. So etwas ist immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits würden sich die Landwirte vielleicht freuen, dass mal kräftiger Regen kommt. Andererseits wird dann – gerade nach einer trockenen Periode – oft der fruchtbare obere Teil des Ackers weggespült und landet auf der Straße. Davon hat dann auch der Landwirt nichts. Es müsste mäßiger, nicht zu kräftiger Landregen fallen, der ein, zwei Tage andauert und der messbare Mengen zwischen zehn und 20 Litern bringt. Genau diese Wettersituation wird derzeit nicht angeboten. Die Tendenzen gehen eher zu Schauern und Gewittern. Die können eben dann zu viel Regen binnen kurzer Zeit bringen. Dieses Wasser kann dann meist nicht schnell ablaufen. Das ist vor allem in den Städten ein großes Problem, weil da sehr viel versiegelte Fläche vorliegt. Da weiß das Wasser dann gar nicht, wohin. Das ist die Kehrseite solcher Niederschläge. Andererseits brauchen wir sie natürlich, denn noch besteht ein Defizit in einigen Regionen.

Mehr zum Thema dpa/imago|Grafik: rbb|24/Mitya Klimawandel: Extreme Aussichten Das Klima in Berlin und Brandenburg hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Bei einer weiteren Erderwärmung rechnen Experten mit drastischen Folgen, wie Dürren oder extremer Hitze. Berechnungen zeigen aber auch, dass Klimaschutz noch Wirkung zeigen kann.

Das derzeit wechselhafte Wetter ist demnach relativ "normal" für die Jahreszeit? Das kann man so sagen. Die Gewittersaison in Deutschland – und auch hier in Berlin und Brandenburg – geht von Mai bis September. Und die Gewitter bringen nicht den großflächigen Regen, sondern sie sind punktuell. Also räumlich und zeitlich begrenzt. Das ist derzeit im Großen und Ganzen normales Wetter. Ende Mai ständen uns Höchstwerte von rund 19 Grad zu. Darauf steuern wir ab der Wochenmitte zu. Es gibt beim Wetter immer Auf- und Ab-Bewegungen. Das ist schon immer so und wird auch immer so sein. Die große Ausnahme stellt das letzte Jahr dar. Das war eine extreme Situation. Das darf man nicht als normal betrachten, denn das war es nicht.

Was ist bisher der prägnanteste Unterschied zum Sommer 2018? Derzeit befinden wir uns in einer Trockensituation und nicht in einer Dürre. Im letzten Jahr hatte das Wetter schon im April auf Sommermodus umgeschaltet und es blieb so. Das ist jetzt ganz anders. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24