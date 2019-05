Die Minustemperaturen in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai dieses Jahres haben im Brandenburger Obstbau große Schäden angerichtet. Betroffen sind nach Angaben des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg vor allem Anbauregionen im Frankfurter Ortsteil Markendorf, in Müncheberg (Märkisch-Oderland) sowie im Süden der Mark.

"80 Prozent der Apfelbäume sind betroffen, unsere Hauptanbaukultur", sagte der Frankfurter Obstbauer Thomas Bröcker am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. "Ähnlich sieht es bei den Kirschen aus. Bei den Pflaumen ist die Hälfte betroffen."

Bröcker leitet im Gartenbauverband Berlin-Brandenburg die Abteilung Obstbau und ist noch bei der Bestandsaufnahme für das ganze Land. Allein am Standort Frankfurt (Oder) rechnet er mit Einnahmeverlusten in Höhe von zwei Millionen Euro. In Südbrandenburg hätten Kollegen ähnliche Erfahrungen machen müssen, sagt Bröcker. Im Havelland und in Wesendahl (Kreis Märkisch-Oderland) blieben Obstbauern hingegen verschont.