Das erste Mai-Wochenende wird in Berlin und Brandenburg überwiegend kalt und grau. "Wir haben April-Wetter im Mai: Immer mal wieder Regen, die Sonne kommt nur selten durch", sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Außerdem ist es stark bewölkt. Im Nordwesten Brandenburgs sind am Samstag demnach einige Graupelschauer möglich. Die Temperaturen erreichen im Norden elf Grad, in Cottbus und Umgebung nur maximal acht Grad. "Am Sonntag kommt die Sonne in Berlin und Brandenburg etwas besser durch - wir erwarten bis zu 13 Grad", sagte die Sprecherin.

In den kommenden Nächten muss demnach immer wieder mit Bodenfrost gerechnet werden. Auch zum Wochenstart soll es stark bewölkt bleiben, bei höchstens zwölf Grad am Montag und schwachem Westwind. Erst am Mittwoch soll es wärmer werden - vor allem in der Niederlausitz. "Dort sind dann bis zu 17 Grad möglich."