Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima besucht am zweiten Tag seiner Brandenburg-Visite die Landeshauptstadt Potsdam. Am Mittwochvormittag treffen sie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in der Staatskanzlei, anschließend informiert sich das Paar im Wissenschaftspark Albert Einstein über Forschungen zum Klimawandel. Dabei soll eine Vereinbarung des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung und der Freien Universität Amsterdam über die weitere wissenschaftliche Zusammenarbeit unterschrieben werden.

Geplant ist auch ein Besuch der Medienstadt Babelsberg. Vor dem Schloss Sanssouci wollen Willem-Alexander und Maxima am Mittag zudem mit Brandenburger Bürgern zusammentreffen. Anschließend will das Königspaar in die Niederlande zurückreisen. Am Dienstag hatten die royalen Gäste einen Agrarbetrieb in Nauen (Havelland) und das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielowsee (Potsdam-Mittelmark) besucht.