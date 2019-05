Wurstwaren haben am Donnerstagmorgen so viele Käufer in Beelitz (Potsdam- Mittelmark) angelockt, dass die Polizei kommen musste. Das teilte die Polizeidirektion West am Donnerstag mit.

Demnach drängelte sich schon vor Ladenöffnung zahlreiche Menschen vor dem Schaufenster. Eine Scheibe ging zu Bruch. Der Wurstfachverkäufer habe daher die Polizei verständigt, weil er die Lage nicht mehr selbst unter Kontrolle bringen konnte. Eintreffende Beamte stellten rund 100 Kunden vor dem Geschäft fest, "die jedoch in überwiegend friedlicher Stimmung eine Öffnung herbeisehnten", hieß es von der Polizei.



"Gemeinsam mit dem Wurstfachverkäufer und der Polizei wurde der Verkauf der beliebten Waren dann koordiniert, indem immer nur eine begrenze Anzahl an Kunden den Laden betreten durften." Zwei Stunden dauerte der Einsatz demnach.