Berlin und Brandenburg steuern auf einen heißen Frühsommer hin: Am Montag erwarten die Meteorologen Temperaturen von bis zu 32 Grad. Am Dienstag dann sollen die Werte teilweise auf 36 Grad steigen. Höhepunkt der Juni-"Rekordhitze" ist den Prognosen zufolge der Mittwoch mit 39 Grad.

Grund für die Hitzewelle ist heiße Saharaluft, die nach Deutschland strömt. Ein Tiefdruckgebiet vor den Küsten von Portugal, Spanien und Frankreich und ein ausgedehntes Hochdruckgebiet zwischen Skandinavien und dem zentralen Mittelmeer haben den Weg dafür freigemacht, erläuterten die Wetterexperten. Nur in der Nacht sollen die Temperaturen spürbar sinken - am Montag auf 13 Grad und am Dienstag auf 18 Grad.

Vorsorglich rät die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit älteren Menschen dazu, den Tagesablauf an die Hitze anzupassen und körperliche Belastungen zu vermeiden. Eine Abkühlung durch Duschen, Bäder, kalte Fußbäder und feuchte Umschläge könne sinnvoll sein. Der Senioren-Verein Silbernetz bittet die Berlinerinnen und Berliner, ältere Nachbarn im Auge zu behalten und zu fragen, wie es ihnen geht. Ältere Menschen und auch Kinder sollten besonders viel trinken, um Kreislaufprobleme zu vermeiden - am besten Wasser.

Angesichts dieser erneut fast tropischen Temperaturen stellen sich Brandenburgs Forstleute auf eine angespannte Waldbrandlage ein. Schon ein Funke reiche aus, um einen Brand zu entfachen, teilte der Landesbetrieb Forst Brandenburg mit. Für Sonntag wurden bereits die Waldbrandgefahrenstufen zwischen 3 und 4 ausgerufen.



In Brandenburg hat es in diesem Jahr bereits mehr als 200 Waldbrände gegeben. Die Feuer hätten in diesem Jahr bereits eine Fläche von insgesamt rund 882 Hektar erfasst, sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter, Raimund Engel. Zum Vergleich: Im Jahr 2018, das als außergewöhnliches Waldbrandjahr galt, waren insgesamt 512 Brände auf 1.674 Hektar zusammengekommen.



Engel zufolge hat es sich bei dem Großteil der Feuer Ende Mai und Anfang Juni um kleine Brände gehandelt, doch seien praktisch alle Landkreise betroffen. Die Ausmaße halte er dabei für kritisch. Der größte Waldbrand der vergangenen Jahrzehnte in Brandenburg hatte vor einigen Tagen auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog gewütet.