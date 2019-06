52-Jähriger stirbt in See bei Rheinsberg

Ein 52-jähriger Mann ist beim Baden in einem See bei Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Samstag mit Bekannten im Wasser, als er plötzlich unterging. Die Bekannten konnten ihn bergen und an Land bringen.