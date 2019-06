Bild: imago stock&people

Boom in Potsdam hält an - Berliner sorgen für Zuzug in Brandenburg

17.06.19 | 20:50 Uhr

Brandenburg ist im Jahr 2018 um rund 7.900 Menschen gewachsen, vor allem weil es viele Berliner in den Speckgürtel zieht. Andere Teile des Landes kämpfen mit einem anhaltenden Bevölkerungschwund - davon sind nicht nur ländliche Regionen betroffen.



Ehemalige Berliner haben dafür gesorgt, dass die Zahl der Einwohner in Brandenburg im Jahr 2018 abermals gestiegen ist. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte, stieg die Zahl der Einwohner in der Mark um 7.900 auf rund 2.511.000 Menschen. Ein Großteil dieses Wachstums geht den Statistikern zufolge auf die anhaltend hohe Zuwanderung aus Berlin in die Mark zurück. Zum sechsten Mal in Folge habe Brandenburg deshalb einen Bevölkerungszuwachs verzeichnet.

Im Jahr 2018 übertrafen die Zuzüge nach Brandenburg demnach die Fortzüge um 20.800 Personen. Mehr als drei Viertel des Wanderungsgewinns stammen aus dem Land Berlin: Aus der Bundeshauptstadt zogen 15.900 Personen mehr in die Mark als andersherum. Der Wanderungsüberschuss konnte das Geburtendefizit von 12.800 Personen mehr als ausgleichen, sodass die Bevölkerungszahl erneut anstieg.

Berlin-Boom lässt nach

Auch Berlin verbuchte am Jahresende 2018 gegenüber dem Vorjahr ein Bevölkerungsplus von 31.300 Personen. Zu Jahresbeginn lebten 3.644.826 Personen in der Bundeshauptstadt. Den Angaben des Amtes für Statistik zufolge ist das der geringste Bevölkerungsanstieg seit dem Zensus 2011. In den letzten fünf Jahren wuchs Berlin durchschnittlich um 47.700 Personen im Jahr.

Das Bevölkerungswachstum geht zum einen auf 40.200 Geburten zurück, denen 35.900 Sterbefälle gegenüberstehen. Zum anderen registrierten die Behörden neben 180.000 Zuzügen nach Berlin nur 151.000 Fortzüge. Die ausländische Bevölkerung wuchs 2018 um über 37.000 Personen. Die Zahl der Deutschen verringerte sich laut den Statistikern um etwas mehr als 6.000 Personen.





Speckgürtel gleicht Bevölkerungsschwund auf dem Land aus

Wie schon in den vergangenen Jahren haben in Brandenburg vor allem Städte und Gemeinden im Berliner Umland neue Einwohner hinzugewonnen. Potsdam verzeichnete dabei mit Abstand den größten Bevölkerungszuwachs: Die Landeshauptstadt wuchs im Jahr 2018 um 3.200 Menschen auf eine neue Rekordgröße von rund 180.000 Einwohnern. Noch vor 20 Jahren lebten 40.000 Menschen weniger in Potsdam.



Darüber hinaus nahmen auch die Einwohnerzahlen in den Landkreise Barnim (1.896), Dahme-Spreewald (1.748), Potsdam-Mittelmark (1.450), Märkisch Oderland (1.407), Teltow-Fläming (1.406) und Overhavel (1.356) kräftig zu. Einen Schwund müssen hingegen einige ländlichere Teile Brandenburgs hinnehmen. Die meisten Einwohner verloren der Landkreis Spree-Neiße (-1.027), der Kreis Elbe-Elster (-817), sowie die Kreise Uckermark (-797) und Oberspreewald-Lausitz (-646). Sogar die Stadt Cottbus verlor im vergangenen Jahr 817 Einwohner. Während die Landeshauptstadt Potsdam zuletzt rasant gewachsen ist, leben in einigen Kommunen Brandenburgs nur noch halb so viele Menschen, wie kurz nach der Wiedervereinigung. Seit 1991 haben Städte wie Frankfurt (Oder) und Schwedt rund ein Drittel ihrer Einwohner verloren.

Wachstumslücken im Speckgürtel

Abgesehen von Potsdam stieg die Einwohnerzahl vor allem in Gemeinden des Berliner Umlands. Dabei konnten Schönefeld (847), Bernau bei Berlin (631), Oranienburg (530), Werder (489) und Zossen (488) unter den Kommunen den stärksten Zuzug verbuchen. Auffällig ist, dass nicht alle Gemeinden im Berliner Speckgürtel im vergangenen Jahr größer geworden sind. Beispiel Erkner: In der Gemeinde an der südöstlichen Grenze der Hauptstadt stagnierte die Zahl der Einwohner. Das Gleiche gilt für die Gemeinde Hennigsdorf nördlich von Berlin. In Fürstenwalde/Spree, von wo aus Pendler mit dem Zug direkt nach Berlin fahren können, sank die Einwohnerzahl sogar um 138 Menschen. Den größten Bevölkerungsschwund neben Cottbus verzeichneten die Gemeinden Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder) - all diese Städte waren im Jahr 2015 noch gewachsen. Damals nahmen die Kommunen insgesamt mehrere Hundert Geflüchtete auf. Die Zahl der Geflüchteten wurde in der nun vorgelegten Statistik allerdings nicht erfasst.



