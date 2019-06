Weidelandfarm Rieben Audio: Antenne Brandenburg | 18.06.2019 | Susanne Hakenjos | Bild: Weidelandfarm Rieben

Stressfreier Tod für Tiere - Alternatives Schlachtverfahren für Weiderinder in Brandenburg

23.06.19 | 12:02 Uhr

Der Familienbetrieb Engelhardt in Potsdam-Mittelmark hat eine Alternative zu Schlachthof-Transporten und industrieller Fleisch-Produktion gefunden. Noch ist das Verfahren ungewöhnlich in Brandenburg. Von Susanne Hakenjos

In Gummistiefeln, mit Fernglas und mit seinem Geländewagen, macht sich Ralf Engelhardt zweimal am Tag auf zu den großen Niedermoor-Weiden. Dort stehen ganzjährig die beiden Mutterkuh-Herden der "Weidelandfarm am Riebener See". Zwischen März und Juni kommen hier draußen, dank der vier ebenfalls in den Herden stehenden Simmenthaler Bullen, die Kälber zur Welt. Dabei kann einiges schiefgehen. Gerade muss er sich um ein Neugeborenes kümmern. Mit all seinen Tieren ist der Hofchef vertraut. Wenn sein Lockruf laut über die Weide der Jungrinder schallt, kommt gleich der ganze Trupp der "Jungen Wilden", der ein- bis zweijährigen Jungrinder angerannt.

Ihr gesamtes Leben verbringen die hellbraun-weiß-gefleckten Rinder auf den weiten Wiesen; der Hof bewirtschaftet insgesamt 300 Hektar Grünland. Doch für einige der Zweijährigen kommt in den nächsten Tagen ihr Ende. Nach ihrem Weideleben will der Hof den Tieren den angsterfüllten Transport zum Schlachthof ersparen, erklärt Doreen Engelhardt: "Wir machen das bereits in zweiter Generation. Bei meinem Vater war es so, dass er einmal im Jahr die Jungrinder an Mastbetriebe verkauft hat. Dabei habe ich gesehen, dass das doch sehr stressig für die Tiere ist. Ich habe immer davon geträumt, den Kreislauf am Ende zu schließen und ihnen ein stressfreies Ende zu ermöglichen." Dank eines alternativen Schlachtverfahrens gelingt dies jetzt.

Stressfreier Tod ohne Angst und Schmerzen

Ein Transport in den Schlachthof verursacht bei Rindern Stress. Sie werden eingefangen, separiert, müssen Warten. Unbekannte Gerüche und Geräusche, fremde Menschen und fremde Artgenossen - all das löst bei den Tieren Furcht aus. Weil ihnen ihre Rinder am Herzen liegen, haben sich die Engelhardts über alternative Möglichkeiten der Weideschlachtung informiert. Fündig sind sie bei einem Bauern in der Schweiz geworden: Jetzt steht auf der Jungrinderweide ihre nachgebaute Einrichtung: ein besonderes Metallgitter mit Futtertrog, das stressfreie Weideschlachtung ermöglich. "Das sind sogenannte Selbstfang-Fressgitter. Zuerst werden die Tiere 14 Tage vorher an den Stand gewöhnt, indem sie dort besonderes Futter bekommen", sagt Doreen Engelhardt.

"Im Prinzip verschlafen die Tiere ihren Tod"

Am Schlachttag wird das Rind dort fixiert und von einem zertifizierten Schlachter aus Trebbin mit einem Bolzenschussgerät betäubt. Dann wird das Tier innerhalb von sechzig Sekunden mittels Stich ins Herz getötet. "Daneben steht der amtlich bestellte Tierarzt und kontrolliert, ob die Tiere auch tatsächlich betäubt sind und ob alles den Vorgaben entspricht", betont Doreen Engelhardt. "Also im Prinzip verschlafen die Tiere ihren Tod. Sie werden betäubt, während sie fressen und getötet, während sie betäubt sind. Man kann wirklich sagen, dass diese Art der Tötung sehr stressfrei für Tier und Mensch ist." Denn die Weiderinder bleiben in ihrer gewohnten Umgebung. Das Veterinäramt konnte – auch durch Probeschlachtungen – von der Methode überzeugt werden, und hat eine Sondergenehmigung mit bestimmten Auflagen erteilt.

Noch ist dieses Schlachtverfahren für ganzjährig im Freien gehaltene Rinder ungewöhnlich in Brandenburg. Es unterscheidet sich auch von der prinzipiell ebenfalls möglichen Weideschlachtung mit Bolzenschussbetäubung und anschließendem Kugelschuss. Er sei stolz, dass sie diese Ausnahmegenehmigung bekommen hätten, sagt Engelhardt.

Bessere Fleischqualität

Kein Stress, kein Schmerz bedeutet auch: keine Ausschüttung von Stresshormonen bei den Tieren. "Das sorgt sogar für eine ganz andere Fleischqualität", sagt Ralf Engelhardt. Bei Stress stößt der Körper Stoffe aus, die zu einer Übersäuerung der Muskeln führen, die Reifung des Fleisches verhindern und seine Qualität mindern. Vor allem aber möchte Familie Engelhardt, die mit drei Generationen im umgebauten Stallgebäude auf dem Hof nahe des Rundwanderwegs um den Riebener See lebt, ihren Tieren ein Leben in der ammoniakhaltigen Luft der Spaltenböden-Ställe konventioneller Mastbetriebe und eingepferchte Transporte durch ganz Europa ersparen. Konsequente Fortsetzung der artgerechten Tierhaltung bis in den Tod "Wir wollen beweisen, dass es auch anders geht", erklärt der gelernte Maschinenbau-Ingenieur seine Entscheidung, den Betrieb nach dem Tod von Doreens Vater zu übernehmen und nach eigenen Vorstellungen weiter zu führen. Doreen Engelhardt betont: "Mein Anspruch an artgerechte Tierhaltung ist auch, dass unsere Rinder alle Jahreszeiten mindestens zweimal erlebt haben sollten, bevor sie dann tatsächlich getötet werden." Die 45-Jährige, die ursprünglich als Bauzeichnerin in der Landwirtschaftsplanung gearbeitet hat, hat die Vermarktung seit 2018 aufgebaut und kümmert sich seit März 2019 nun in alleiniger Verantwortung um die gesamte Direktvermarktung des Riebener Weiderinds.

Vermarktung der Riebener Weiderinder: Regional und direkt

Nach der Tötung des Tieres wird dieses zunächst fachgerecht von einem Trebbiner Fleischermeister zerlegt. Für die weiteren Schritte gibt es direkt auf dem Hof einen speziell zugelassenen Verarbeitungsraum. Hier stellt Doreen Engelhardt nach der 21-tägigen Reifung des Fleischs in einer Kühlzelle die Teile zu verschiedenen haushaltsfertigen Fleischpaketen nach dem Prinzip ganzheitlicher Verwertung zusammen, wie sie von Kunden vorbestellt sind. Der Fleischer in Trebbin macht außerdem noch Wurst daraus, diese wird ebenfalls auch im kleinen Hofladen in Rieben verkauft. 70 Prozent einer Schlachtung sind jeweils bereits vorbestellt, der Rest wird über den Hofladen verkauft. Bei den Kunden kommt das Konzept gut an, auch wenn das Fleisch teurer ist als im Supermarkt, angesichts der artgerechten ganzjährigen extensiven Weideland-Haltung, bei der die Tiere auch weniger Masse ansetzen als in der konventionellen Rindermast. "Die Nachfrage ist absolut da, die Vorbestellungen reichen bereits bis in den Oktober. Es ist schön, wenn die Kunden wertschätzen, was wir tun. Dann macht es auch Spaß", freuen sich Engelhardts. "Denn da steckt neben jeder Menge Arbeit und Kosten eben auch ganz viel Herzblut drin."

Sendung: Antenne Brandenburg, 18.06.2019, Susanne Hakenjos