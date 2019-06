Seit einiger Zeit werden in der Region neue Spinnentiere und Moskitos gesichtet. Das liegt am Klimawandel, am Tourismus oder dem Handel mit gebrauchten Reifen. Die Tiere sind teils giftig oder können tropische Krankheiten übertragen. Aber auch hierzulande? Von Oliver Noffke

Vollkommen ausschließen lässt sich so ein Szenario natürlich nicht - zumal in Berlin und Brandenburg neuerdings Tierarten gesichtet werden, die Experten aufmerksam beobachten.

Alle Experten, die zu diesem Thema mit rbb|24 gesprochen haben, warnen deshalb vor unbegründeter Panik. Unabhängig voneinander hielten sie es für extrem unwahrscheinlich, dass in den kommenden Jahren eine dieser Erkrankungen eine Epidemie in Berlin oder Brandenburg auslösen wird.

Die gute Nachricht vorweg: Bisher wurde in Deutschland keine Übertragung einer tropischen Erkrankung wie Dengue-, Krim-Kongo-, Chikungunya-, Zika- oder Gelbfieber auf den Menschen registriert. Zwar gibt es durchaus Patienten, die in Deutschland wegen dieser Erkrankungen behandelt werden müssen. Bisher fanden die Infektionen jedoch nachweislich jedes Mal im Ausland statt.

Es gibt bisher keine sicheren Beweise dafür, dass Hyalomma-Zecken in Deutschland heimisch geworden sind. Da sie auch Zugvögel befallen, kommt es vor, dass sie auf diese Weise zu uns gelangen – und zwar extrem selten. Im vergangen Jahr registrierte das Robert Koch Institut (RKI) 19 Tiere in Deutschland, drei davon in Berlin. 2019 wurde bisher eine Hyalomma-Zecke in einer Wohnsiedlung in Berlin-Reinickendorf entdeckt und eine weitere in Essen. Das Bundeswehr-Institut für Mikrobiologie und die Universität Hohenheim berichten von sechs weiteren Zecken, die an Pferden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gefunden wurden. Forscher beider Hochschulen glauben, dass die Zecke erstmals in Deutschland überwintert haben könnte [externer Link]. Vom Befall eines Wasserbüffels in Potsdam-Mittelmark hat das RKI aus der Presse erfahren.

Gefährlich sind Hyalomma-Zecken, wenn sich das Krim-Kongo-Virus in ihnen breit gemacht hat, das entgegen seines Namens vorrangig in Zentralasien vorkommt, aber nicht nur. "Es ist nicht so trivial, dass man sagen kann: 'Die Zecke ist hier, das Virus ist auch hier'", sagt Peter Hagedorn vom RKI. "Kein Mensch weiß zum Beispiel, ob das Virus hier überleben könnte. Viren sind sehr komplizierte und fragile Organismen." Allerdings beschreibt er die Hyalomma-Zecke als ideale Transportbox. Sie sei anspruchslos und anpassungsfähig, komme mit trockenen wie feuchten, warmen und möglicherweise auch mit kühleren Bedingungen gut zurecht.

Wer einer Hyalomma begegnet, könne sie recht einfach mit einem Glas einfangen, mit einem Klebestreifen fixieren und in einem sicheren Kuvert an das RKI schicken. "Wir untersuchen das dann auf Krankheitserreger", so Hagedorn. Es sei zwar nur eine Frage der Zeit, bis das Krim-Kongo-Virus nach Deutschland komme, sagt er. "Aber das kann nicht plötzlich von einem Jahr aus das andere passieren und es gibt derzeit keine Anzeichen, dass dies bevorsteht."