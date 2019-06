Auto setzt zurück - Radfahrerin in Berlin schwer verletzt

Otto-Braun-Straße in Mitte

Eine Radfahrerin ist in Berlin-Mitte von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.



Die 36-Jährige war am Montagnachmittag auf der Spur für Radler auf der Otto-Braun-Straße unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte.

An der Kreuzung von Otto-Braun-Straße und Greifswalder Straße fuhr ein Auto auf dem Radweg rückwärts - und erfasste mit dem Heck die Radfahrerin.



Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.