Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Berlin-Friedrichshain, Mitte, Prenzlauer Berg und Charlottenburg in Flammen aufgegangen. Kurz vor 2 Uhr entdeckte eine Fußgängerin in der Friedrichshainer Finowstraße ein brennendes, abgestelltes Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.