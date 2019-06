Nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage ist das Wasser an einigen Berliner Badestellen verunreinigt. Betroffen sind an der Unterhavel die Kleine Badewiese und die Badestelle Grunewaldturm, der Groß-Glienicker See sowie der Weiße See, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Donnerstag mitteilte.