Bombenentschärfung in Forst soll Dienstagmittag beginnen

250 Kilo schwer ist die Weltkriegsbombe, die am Montag in Forst entdeckt worden ist - für die Region ein ungewöhnlicher Fund. Am Dienstag wird entschärft. Bis Mittag müssen rund 1.500 Menschen ihre Wohnungen verlassen.