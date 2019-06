Bild: dpa/Wolfgang Kumm

70 Jahre Luftbrücke - Rosinenbomber fliegen noch einmal über Berlin

14.06.19 | 15:48 Uhr

70 Jahre ist es her, dass die Sowjets West-Berlin komplett abriegelten. Nur der Luftbrücke ist es zu verdanken, dass die Stadt überlebte. Voraussichtlich am Sonntag kommen die "Rosinenbomber" noch einmal zurück - eine Landung wird es allerdings nicht geben.

Auf schönes Wetter hoffen die Veranstalter, wenn am Wochenende noch einmal die Rosinenbomber am Himmel über Berlin zu sehen sein sollen. Voraussichtlich am Sonntag sollen von 15 Uhr an rund 20 Maschinen vom Typ Douglas DC-3 "gut sichtbar" die Stadt überqueren - und damit an die historische Hilfsaktion erinnern, die als "Luftbrücke" in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Damals versorgten Flugzeuge der Westalliierten über Monate das von den Sowjets abgeriegelte West-Berlin.



Erster Höhepunkt des Kalten Krieges

Vom 24. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949 hatte die Sowjetunion die Transitwege durch die sowjetische Besatzungszone (SBZ), also das Gebiet der späteren DDR, und auch die Schifffartswege von und nach West-Berlin komplett dichtgemacht. Wegen der sogenannten Blockade ließ sich die Versorgung der Stadt nur noch durch die Luft aufrechterhalten - ein erster dramatischer Höhepunkt des Kalten Krieges, der sich vielen Berlinerinnen und Berlin tief ins Gedächtnis eingebrannt hat.

Sowjets warfen Westmächten Spaltung vor

Hintergrund war die vom Westen betriebene Währungsreform, mit der in den drei westlichen Besatzungszonen am 20. Juni 1948 die D-Mark als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt wurde. Noch im Frühjahr 1948 hatte die Sowjetunion darauf bestanden, dass es in ganz Deutschland eine einheitliche Währung geben müsse. Die Einführung der D-Mark in den drei Westzonen wurde somit als Affront betrachtet. Aus Sicht der Sowjetunion versuchten die West-Alliierten damit, die Teilung Deutschlands weiter voranzutreiben und den Westteil noch stärker unter ihren Einfluss zu bringen.



Rosinenbomber brachten nicht nur Grundnahrungsmittel

Das Kräftemessen zwischen Ost und West gipfelte in der Blockade West-Berlins, die westlichen Siegermächte antworteten mit der Luftbrücke. Die Helden dieser bis dahin einmaligen humanitären Hilfsaktion waren natürlich die Piloten und die Bodencrews der Rosinenbomber. Die Flugzeuge wurden so genannt, weil sie nicht nur Grundnahrungsmittel, sondern immer wieder auch Süßigkeiten brachten. Noch heute können sich Zeitzeugen lebhaft daran erinnern, wie beispielsweise der US-Pilot Gail S. Halvorsen auf dem Flughafen Tempelhof händeweise Süßigkeiten aus dem Cockpit seines Flugzeugs warf. Erst kürzlich beschrieb die damals siebenjährige Mercedes Wild in einem Interview mit dem rbb-Inforadio, wie sie die Luftbrücke damals erlebte.



Keine Landung auf dem Tempelhofer Feld

Um Piloten wie den heute noch lebenden Halvorsen und seine zahlreichen Kameraden zu ehren, hat der Förderverein Luftbrücke seit drei Jahren zahlreiche Veranstaltungen geplant, unter anderem sollten rund 20 Rosinenbomber auch auf dem früheren Flughafen Tempelhof landen. Das konnte jedoch nicht wie geplant umgesetzt werden. Hintergrund sind Auflagen im Zusammenhang mit dem Tempelhofer-Feld-Gesetz. Zuletzt hatte es Unstimmigkeiten gegeben, ob die Veranstalter eine Ausnahmegenehmigung zu spät beantragt hatten oder der Senat die Landung ablehnte.



Weltweit nur noch wenige Maschinen

Beim Förderverein Luftbrücke ist die Enttäuschung darüber groß, dass es mit einer Landung in Berlin nichts wird. Von den damals beteiligten Flugzeugen existierten weltweit nur noch wenige Exemplare. Diese würden durch private Liebhaber, Stiftungen, Museen und Vereine mit großem Aufwand flugfähig gehalten. Die Maschinen, unter ihnen auch eine JU 52, machten sich von den unterschiedlichsten Plätzen der Welt auf den Weg. "Es wird wohl das letzte Mal sein, dass so viele Rosinenbomber noch einmal nach Berlin kommen", sagte der Vorsitzende des Fördervereins, Thomas Keller, kürzlich dem rbb. Nun sollen immerhin am Sonntag von 15 Uhr an etwa 20 historische Flugzeuge über dem Tempelhofer Feld, Gatow und Tegel zu sehen sein, sagte Keller am Freitag. Nicht jedoch über dem Brandenburger Tor und im Flugbeschränkungsgebiet um dem Reichstagsgebäude: Der Förderverein Luftbrücke habe den Antrag für einen Überflug schriftlich und mündlich zurückgezogen, hieß es am Donnerstag vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung. Ein Fest für die Bevölkerung wird es in Berlin am Wochenende nicht geben. Das Land Berlin hatte mit einer eigenen Feier an die Luftbrücke erinnert - am 12. Mai auf dem früheren Tempelhofer Flughafen.

70 Jahre Berliner Luftbrücke

Bild: dpa/akg Über die Luftbrücke versorgten Amerikaner, Briten und Franzosen offiziell ab dem 26. Juni 1948 mehr als zwei Millionen Einwohner West-Berlins mit Lebenswichtigem.

Bild: dpa/akg Zuvor hatte die Sowjetunion sämtliche Straßen, Bahnlinien und Wasserwege sperren und den Strom abschalten lassen.

Bild: dpa/akg Die am 20. Juni 1948 von den Westalliierten durchgeführte Währungsreform in den drei Westzonen war Anlass für die sowjetische Besatzung, eine Berlin-Blockade einzurichten.



Bild: dpa/akg In der Folgezeit - fast ein Jahr lang - brachten die Alliierten mit fast 280.000 Flügen mehr als zwei Millionen Tonnen Güter wie Kohle und Lebensmittel in die Stadt.



Bild: dpa/Tony Vaccaro 78 Menschen, 31 Amerikaner, 39 Engländer und 8 Deutsche, verloren bei Unfällen während der Blockade ihr Leben.

Bild: dpa/akg Am 26. Juni startete die US-Armee offiziell die "Operation Vittles", um Berlin ausschließlich aus der Luft zu versorgen. Zwei Tage später folgte die Operation "Plainfare" der britischen Luftwaffe.

Bild: dpa/akg Vor allem Trockenmilch, Trockenkartoffeln und Mehl, Heizkohle, Benzin und Medikamente wurden per Luftweg transportiert.

Bild: dpa/edition Grüntal Verlag Freude für die Westberliner Kinder: Pilot Gail S. Halvorsen warf stets vor oder nach der Landung Süßigkeiten ab, die er an Taschentücher gebunden hat.

Bild: dpa/akg Andere Piloten der US-Airforce folgen Halvorsens Idee und warfen ebenfalls zuckrige Flugobjekte ab. Bald hießen die Transportflugzeuge im Volksmund nur noch "Rosinenbomber".

Bild: dpa/US air Force Am 16. April 1949 wurde die Höchstleistung der gesamten Luftbrücke geschafft: 1.398 Flüge transportierten rund 10.000 Tonnen innerhalb von 24 Stunden nach Berlin. Im Durchschnitt landete alle 62 Sekunden ein Flugzeug mit Gütern.

Bild: dpa In der Nacht vom 11. zum 12. Mai 1949 wurde um 0.01 Uhr die Blockade Berlins aufgehoben.



Bild: dpa Am 10. Juli 1951 wurde im Beisein von Tausenden von Berlinern als Dank für die Hilfe während der Berlin-Blockade das Luftbrückendenkmal auf dem Platz der Luftbrücke vor dem Flughafen Tempelhof eingeweiht.