20-Jähriger mit Kippa in Berlin bespuckt

Angriff in Prenzlauer Berg

In Berlin ist es offenbar erneut zu einem Angriff auf einen Kippaträger gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erstattete das 20-jährige mutmaßliche Opfer Anzeige und gab an, in der Nacht zum Montag von einem Unbekannten im Prenzlauer Berg antisemitisch beleidigt worden zu sein.