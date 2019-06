Können intelligente Kameras erkennen und Alarm schlagen, wenn ein Mensch am Boden liegt oder irgendwo ein Koffer herumsteht? Das will die Bahn bis Ende des Jahres am Südkreuz testen. Der Bahnbetrieb soll damit "zuverlässiger, sicherer und pünktlicher" werden.

Die Bahn will am Bahnhof Südkreuz in Berlin-Schöneberg eine neue Technik zur Videoanalyse testen. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, will er untersuchen, ob sich bestimmte Szenarien automatisch erfassen lassen, um in bestimmten Situationen schneller reagieren zu können.