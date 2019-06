Erst in der Nacht zu Dienstag krachte es, diese Nacht wird kaum ruhiger werden: Der Deutsche Wetterdienst warnt in Berlin und Teilen Brandenburgs vor schweren Gewittern mit Starkregen, großen Hagelkörnern und Sturmböen.

Es drohe heftiger Starkregen, größerer Hagel mit Korngrößen um 3 Zentimeter und schwere Sturmböen bis 95 km/h, so der DWD.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am späten Dienstagabend für weite Teile Brandenburgs und für Berlin eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben.

Gewitter in Berlin und Brandenburg

Auch für Mittwoch sind weitere Gewitter mit Unwetterpotential angekündigt. Erst gegen Ende der Woche werde die Gefahr nächtlicher Gewitter nachlassen.



Die Gewitterfront in der Nacht zu Dienstag zog an Berlin und Brandenburg vorüber, wetterbedingte Einsätze habe es laut Feuerwehrsprecher in Berlin nicht gegeben. Auch Brandenburg sei nach Angaben der Polizei vom Unwetter verschont geblieben.