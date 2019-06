Temperaturen knapp unter 40 Grad: Am Mittwoch sind vielerorts Rekordwerte gemessen worden. Die Hitze verändert einiges in Berlin und Brandenburg. So spült etwa die Berliner Stadtreinigung nachts Straßen - in Oranienburg darf tagsüber nicht mehr gegossen werden.

Hitze liegt seit Tagen über Berlin und Brandenburg. Am Mittwoch wurden erste Temperatur-Rekorde schon am Mittag gebrochen. Das hat auch spürbare Auswirkungen auf den Alltag in der Region.

Begründet wird das Sprengverbot mit der "Sicherstellung von Mindestparametern für die Trinkwasserversorgung für den unmittelbaren menschlichen Gebrauch". Denn man gehe mittlerweile von einer langen Trockenheit ausgehe. Appelle zur Verlagerung der Bewässerungszeiten in die späten Abend- beziehungsweise in die frühen Morgenstunden seien wirkungslos geblieben, hieß es.

In Berlin bekämpfte die Feuerwehr am Dienstag einen Waldbrand im Grunewald. Noch am Mittwochmittag waren rund ein Dutzend Feuerwehrkräfte dort zur Brandwache im Einsatz, wie die Feuerwehr rbb|24 am Mittwochnachmittag sagte. Andere hitzebedingte Einsätze - wie etwa die Rettung eines Tieres aus einem überhitzten Auto - habe es bis dahin aber noch nicht gegeben. Wie viele Rettungseinsätze auf die hohen Temperaturen zurückgingen, ließe sich nicht ermitteln. Die Gesamtzahl der Einsätze lag auch in den vergangenen beiden Tagen im üblichen Durchschnitt von knapp 1.500 pro Tag.

Die Feuerwehr ist davon nicht betroffen. Bei ihr schlägt sich die Hitze wohl am deutlichsten nieder. Die Feuerwehr in Brandenburg kämpft bereits seit Montagmorgen gegen einen Brand in der Lieberoser Heide. Am Mittwochvormittag konnte der Brand auf knapp 100 Hektar Fläche eingedämmt werden.

Ein paar Grad kühler als draußen ist es in den Bussen und vielen Straßenbahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Von den Straßenbahnen sind nach BVG-Angaben rund zwei Drittel klimatisiert. U-Bahnen haben keine Klimaanlagen. Dafür gelangt man mit diesem Verkehrsmittel zu kühlen Orten: an der Station Brandenburger Tor ist der laut BVG der kühlste aktive U-Bahnhof. Dort könne es bis zu 17 Grad kälter sein als auf dem darüber liegenden Pariser Platz, heißt es von der BVG.

Eine andere Art der Klimatisierung suchten Berlinerinnen und Berliner, die teils bereits am Mittwochmorgen in langen Schlangen vor den Sommerbädern standen. So etwa am Prinzenbad in Kreuzberg oder am Sommerbad Neukölln.

Besonders die Freibäder in der Innenstadt kämpfen in diesen heißen Tagen mit dem Andrang der Besucher. Das Kreuzberger Prinzenbad liege bei den Zahlen immer ganz vorne – "mit großem Abstand", wie ein Sprecher der Berliner Bäder sagte. Dann folgten am Dienstag die Bäder in Wilmersdorf, Neukölln, Gropiusstadt und am Wannsee.