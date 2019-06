Wetterdienste warnen vor Gewittern in Berlin und Brandenburg

Nach den sonnigen Pfingsttagen sollten Gartenstühle und Party-Zelte bis Montagabend besser wieder weggeräumt werden: In Berlin und Brandenburg werden heftige Gewitter erwartet - mit dicken Hagelkörnern, Starkregen und vereinzelten Orkanböen.

Wetterdienste warnen vor Unwetter am Pfingstmontag in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am Montagmorgen mit, es könnten sich gegen Abend kräftige Gewitter entwickeln. Diese würden mit "teils großem Hagel" begleitet - mit Korngrößen zwischen drei und fünf Zentimetern.