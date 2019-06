Zur Sommerhitze sendet das rbb-Fernsehen am Sonntag um 20.15 Uhr das rbb spezial "Heißes Wochenende in Berlin und Brandenburg".

Am Sonntag soll es in Berlin und Brandenburg noch einmal so richtig heiß werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Osten Deutschlands mit Temperaturen von bis zu 39 Grad - was zugleich einen neuen Rekord bedeuten könnte.

Zum heißen Sommerwochenende in der Region sendet das rbb Fernsehen am Sonntag um 20.15 Uhr ein rbb spezial.

Erst am Mittwoch hatte der DWD in Coschen (Oder-Spree) 38,6 Grad gemessen, was einen deutschlandweiten Höchstwert für den Monat Juni darstellte.

Überhaupt war der zurückliegende Monat in Berlin und Brandenburg der wärmste und sonnenreichste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. So lag die Durchschnittstemperatur in Berlin laut DWD bei 22,8 Grad. Die Sonne schien - einschließlich der Prognosen für das letzte Juni-Wochenende - rund 345 Stunden lang. In Brandenburg waren es 22 Grad und 350 Sonnenstunden. Damit waren Berlin und Brandenburg laut DWD die wärmsten und sonnigsten Bundesländer in Deutschland.