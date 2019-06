Neben der Sellheimbrücke werden ab Montag auch zwei weitere vielbefahrene Brücken gesperrt: In Berlin-Marzahn sind an der Wuhletalbrücke Risse und andere Schäden entdeckt worden. Die Brücke führt die Märkische Allee über die Wuhletalstraße. Repariert wird die Wuhletalbrücke nicht, denn sie soll ohnehin einem Neubau weichen. Mit der Fertigstellung wird nicht vor dem Jahr 2023 gerechnet. Bis eine neue Brücke an ihrer Stelle errichtet ist, bleibt sie für Fahrzeuge gesperrt. Der Verkehr wird über die Auf- und Abfahrrampen der Brücke umgeleitet.

Kurzfristig angekündigt wurden in der vergangenen Woche Sanierungsarbeiten auf der Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain, die bis November dauern sollen. Schon länger laufen Arbeiten auf der Mühlendammbrücke in Mitte, auf der Elsenbrücke in Treptow und auf der Salvador-Allende-Brücke in Köpenick.

Der Berliner Senat sieht mehr als ein Viertel (27 Prozent) der 833 Brücken, für die das Land zuständig ist, in schlechtem Zustand, so eine Einschätzung aus dem Jahr 2017. Im vergangenen Jahr räumte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Die Grünen) großen Nachholbedarf bei der Brückensanierung ein. Im Doppelhaushalt 2018/19 wurden 115 Millionen Euro für die Instandsetzung von insgesamt 19 Brücken bereitgestellt. "Wir haben Infrastrukturschulden aufgebaut", sagte Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) im März 2018. Seit über 20 Jahren sei deutlich zu wenig investiert worden, so die Senatorin.